Москва, , 09:36 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проведёт переговоры со своим казахстанским коллегой Аскаром Маминым. Как сообщает пресс-служба российского правительства, они состоятся 20 декабря в Москве.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Мишустин и Мамин обсудили экономическое сотрудничество России и Казахстана

«Главы правительств рассмотрят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в Евразийском экономическом союзе», — уточнили в пресс-службе.

Ранее по теме: Товарооборот России и Казахстана по итогам года может достигнуть $23 млрд

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский посол в Казахстане Алексей Бородавкин заявил, что в нынешнем году товарооборот между Россией и Казахстаном может достигнуть рекордного показателя в $23 млрд. Он отметил, что Россия и Казахстан — это не только соседи, но и союзники, интеграционные партнёры.