Чебоксары, 20 декабря, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Чувашии с учётом заболеваемости ковидом и ОРВИ школьники уйдут на каникулы раньше, чем планировалось первоначально. Каникулы начнутся не 31 декабря, а 27 декабря. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 20 декабря глава минобразования Дмитрий Захаров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

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На планёрке министр образования отметил, что эпидемическая обстановка в республике остаётся «довольно сложной». По его словам, болеют ковидом 88 учителей и школьников, в связи с чем на карантине находятся одна школа (в Яльчикском районе) и 51 класс.

Дмитрий Захаров также сообщил, что «более сложная обстановка» сложилась с заболеваемостью ОРВИ и гриппом: болеют более 10,5 тыс. человек, на карантине находятся 90 классов.

Руководитель минобразования добавил, что был изучен опыт соседних регионов, в том числе итоги осенних каникул, когда дети две недели не посещали школы, чтобы «разорвать цепочку заболевания». И предложил отправить школьников в Чувашии на каникулы не 31 декабря, а досрочно — 27 декабря. Каникулы продлятся по 9 января включительно.

«В школу, соответственно, 10 января», — сказал Дмитрий Захаров.

Глава Чувашии Олег Николаев поддержал данное предложение.