Пхеньян, , 09:35 — REGNUM В МИД КНДР подвергли критике недавнее заявление министров иностранных дел «Большой семёрки» (G7), в котором содержится призыв отказаться от всего запрещённого оружия и воздерживаться от провокационных действий.

Флаг КНДР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В заявлении, размещённом 18 декабря на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства, говорится, что такие призывы «являются грубым нарушением суверенитета, актом вмешательства во внутренние дела и недопустимой провокацией, нацеленными на отрицание должного права суверенного государства на самооборону».

В МИД КНДР также призвали страны «Большой семёрки» (G7) сосредоточиться на собственной миссии — решении своих экономических проблем.

Напомним, что в ходе встречи министров иностранных дел «Большой семерки», прошедшей 11−12 декабря в британском Ливерпуле, глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси подчеркнул важность приверженности цели достижения «полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации» северокорейского оружия массового уничтожения и баллистических ракет всех радиусов действия.