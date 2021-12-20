Ярославль, , 09:37 — REGNUM В Ярославле пассажирку троллейбуса ударило током. Об этом на своей странице в Facebook рассказала ярославский журналист Нина Свечникова.

Ожоги, полученные во время удара током Yarnews.net

О случившемся женщина сообщила 19 декабря.

«История просто жуткая. На фото — на пальцах и ладонях следы от удара током. 16 декабря примерно в 17:30 в центре Ярославля, на кольце в Торговом переулке, пассажирка садилась в 8-й троллейбус. Когда входила в салон, взялась сразу за два поручня, после чего ее так сильно ударило током, что она не смогла разомкнуть рук. Кожа на ладонях обгорела. Женщина потеряла сознание и упала. С остановки ее увезли в больницу. Сейчас она находится дома на больничном», — написала Нина Свечникова.

Чуть позднее происшествие в комментариях под записью прокомментировали и городские власти.

«Данное происшествие действительно было зафиксировано 16 декабря в 17.40 в Торговом переулке. При входе в троллейбус маршрута номер 8 одну из женщин ударило током», — написал заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Сергей Волканевский.

Проверкой данного факта занимается комиссия АО «ЯрГЭТ». О результатах проверки чиновник пообещал сообщить дополнительно.