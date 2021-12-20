Ташкент, 20 декабря, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Министерство народного образования Узбекистана запретило проводить в средних школах новогодние вечеринки с участием старшеклассников. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Отмечается, что праздничные мероприятия в дневное время разрешены только для учеников начальных классов. Кроме того, в документе, разосланном руководству школ подчеркивается, что сбор денег с родителей для проведения праздничных мероприятий запрещен, также запрещено оформлять школы и учебные классы электрическими гирляндами и искусственными елками.

Подчеркивается, что новогодними украшениями можно оформлять школьные помещения, при условии, что эти украшения изготовлены самими учениками.

«Ученики начальных классов должны будут проводить торжества в своих классах с участием классного руководителя и родителей в соответствии с правилами карантина, не мешая учебному процессу», — говорится в сообщении.