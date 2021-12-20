Воронеж, 20 декабря, 2021, 09:34 — ИА Регнум. С улиц Воронежа после первого обильного снегопада городские службы вывезли 820 кубометров снега, об этом сообщили 20 декабря в пресс-службе администрации города.

Пресс-служба администрации Воронежа Воронеж после снегопада

Сильный снегопад прошёл в Воронеже накануне, 19 декабря. По данным мэрии, в настоящее время магистральные улицы города приведены в нормативное состояние.

«Вчера в день на улицы вышло 182 единицы техники, а в ночь — 187. Производились обработка дорог и тротуаров противогололёдными материалами (за ночь коммунальщики израсходовали 1636 тонн пескосмеси) и их подметание. С главных магистральных улиц вывезено 820 кубометров снега», — уточнил представитель городской администрации.

Коммунальщики продолжают работу и на данный момент — стоит задача обработать правые части дорог, вывезти снег и обработать тротуары.

Как сообщало ИА REGNUM, уже в ночь на 21 декабря в Воронеже прогнозируется резкое похолодание, до — 10 градусов, причём серьёзные морозы, до — 18, сохранятся до конца рабочей недели, 24 декабря.