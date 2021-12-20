Москва, , 09:33 — REGNUM В Москве открылись четыре новых обогревочных пунктов для бездомных, сообщает 20 ноября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Патруль и бездомный Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В обогревочных пунктах бездомные могут не только согреться, но и выпить горячего чая и получить тёплую одежду.

«Новые пункты открыты круглосуточно на трёх привокзальных территориях возле Савеловского, Казанского железнодорожных вокзалов и Центрального автовокзала, а также дополнительный — уже третий — пункт появился на Иловайской улице (дом 2) возле ЦСА», — рассказала замглавы московского департамента труда и социальной защиты населения Оксана Шалыгина.

По её словам, именно в этих местах можно увидеть бездомных чаще всего.

Всего в столице открылись и работают 12 пунктов обогрева. Кроме того, на улицах Москвы дежурят машины мобильной службы «Социальный патруль». Бездомным людям предлагают проехать в Центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки, чтобы согреться, получить ночлег, еду и другую помощь.