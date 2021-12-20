Тюмень, , 09:33 — REGNUM Тюменские врачи ОКБ №1 установили кардиостимулятор 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

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Участник Парада Победы на Красной площади в 1945 году, ветеран прошёл всю Великую Отечественную войну. Вечером 9 декабря 2021 года он поступил в экстренном порядке в областную клиническую больницу №1 в Тюмени. В отделении был поставлен диагноз — блокада сердца — и принято решение об имплантации кардиостимулятора.

Сердечно-сосудистый хирург ОКБ №1 Роман Кочетков принял решение об установке кардиостимулятора ветерану.

«У пациента нет сопутствующих патологий. Почки, печень, сердце — всё в норме. Присутствует атеросклероз — поражение артерий, которое сопровождается отложениями холестерина. Но это возрастное изменение, и от него часто страдают пациенты старше 50 лет», — прокомментировал заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции ОКБ №1 Дмитрий Хомутинин.

После выписки из отделения ветеран вернулся к привычной жизни.