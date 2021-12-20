Уфа, , 09:36 — REGNUM Отличной темп развития демонстрирует легкая промышленность в Башкирии. Об этом 20 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Легкая промышленность geralt

По его словам, два года назад руководство региона запустило республиканскую программу по развитию легкой промышленности. Была поставлена цель, до 2024 года отгрузить продукции, которая перерабатывается на предприятиях легкой промышленности в республике, на сумму 16,8 млрд рублей.

«Практически это в два раза больше, чем раньше. План на 2021 год — 11,2 млрд руб. Фактически за 2021 год из существующей динамики мы видим, что объёмы мы превысим (за 10 месяцев 2021 года — уже 9,4 млрд руб.). Темп отличный», — заявил Хабиров.

Он отметил, что в бюджете региона предусмотрены ежегодные субсидии по 100 млн рублей на закупку материалов и сырья. В прошлом году такой субсидией воспользовалось 46 предприятий, которые закупили сырья на 640 млн рублей (региональное сырье на сумму 87,5 млн рублей, российское и зарубежное сырье на сумму 556,5 млн рублей), при этом средний процент возмещения составил 17,5% за российское и зарубежное сырье и 29% — за сырье и материалы, которые произвели предприятия республики.

Хабиров сообщил, что в текущем году этой субсидией воспользовалось 61 предприятие.

«И суммы закупок сырья уже другие — 670 млн рублей (республиканское сырье — 63,1 млн руб., российское и зарубежное — 610,7 млн руб.), средний процент возмещения составил 15,2% за российское и зарубежное сырье и 25,2% — за сырье и материалы наших компаний», — сообщил он, добавив, что в Башкирии также субсидируется часть затрат на закупку оборудования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии план по привлечению резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в текущем году был перевыполнен в два раза.