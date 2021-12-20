Грозный, , 09:30 — REGNUM В Чечне организована проверка прокуратуры по факту нахождения малолетнего ребенка одного на улице в ночное время. О данном инциденте сообщили местные соцсети. На информацию отреагировали в республиканской прокуратуре.

Ребенок (сс) Gauthier DELECROIX — 郭

«Прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров организовал проверку по распространенному в социальных сетях видеоролику о нахождении 4-летнего ребенка одного на улице примерно в четыре часа утра в городе Грозном», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, малолетнего мальчика обнаружили глубокой ночью посторонние мужчины. Ребенка окружала стая бездомных собак. СМИ пишут о том, что мальчика нашел таксист и отвез в РОВД. Впоследствии ребенка передали родителям.

Прокуратура намерена выяснить, по какой причине мальчик находился с такое позднее время один на улице. Предстоит также дать оценку роли родителей в воспитании мальчика.