Екатеринбург, 20 декабря, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг раскритиковал введение медсертификатов. Негативное отношение к ним он выразил в своём Telegram канале.

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По его словам, общество оказалось расколотым. Введение медсертификатов привело к созданию «квазирелигии». Подобные меры вызывают у населения недоверие и агрессию, отметил митрополит. Глава Екатеринбургской епархии подчеркнул, что такое отношение вызвано отсутствием логики при введении медсертификатов.

Отметим, медсертификаты для посещение храмов и мечетей не требуют. Ранее замгубернатора Павел Креков заявил, что из-за отделения церкви от государства решения должны самостоятельно принимать руководства конфессий.