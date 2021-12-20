Вашингтон, 20 декабря, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Несмотря на распад СССР между странами Запада и Россией всё ещё сохраняется недоверие. Такое мнение высказал экс-представитель США при ООН, бывший посол страны в России Томас Пикеринг.

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«Я думаю, что существовало и, вероятно, всё еще продолжает существовать некоторое наследие <…>, некоторая неопредёленность, напряжённость и недоверие, которыми была пронизана холодная война, были пронизаны системные и обусловленные идеологией разногласия между Советским Союзом и Западом, в особенности Соединёнными Штатами», — отметил в беседе с ТАСС Пикеринг.

По его мнению, даже с учётом произошедших перемен «это так никогда полностью и не исчезло».

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Экс-дипломат отметил, что «это очень интересный, важный и очень сложный вопрос», почему после распада СССР надежды на тесное взаимодействие между Москвой и Западом так и не оправдались. При этом Пикеринг напомнил, что между государствами «до прекращения существования Советского Союза был период необыкновенного сотрудничества в рамках напряжённой совместной работы в Совете Безопасности ООН по решению вопроса о вторжении Ирака в Кувейт».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что последствия развала СССР ощущаются и сейчас, спустя 30 лет. На вопрос, кто виноват в распаде Советского Союза, он ответил: «Is fecit cui prodest — «сделал тот, кому выгодно».