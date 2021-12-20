Москва, 20 декабря, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» могут легко поразить турецкие беспилотники Bayraktar, заявил заместитель начальника зенитных ракетных войск ВКС РФ Юрий Муравкин.

Mil.ru ЗРПК «Панцирь»

«Для «Панциря» Bayraktar с его массово-габаритными характеристиками, с его скоростными характеристиками — это самая удобная мишень. <…> Это очень легкая, очень лакомая для «Панциря» мишень», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Отвечая на вопрос о том, почему Bayraktar и израильские ракеты сумели уничтожить российские ЗРПК в Сирии и Ливии, офицер уточнил, что в тех случаях «Панцири» были оставлены без операторов или были плохо замаскированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе боевых действий в Сирии и Ливии российские комплексы ПВО ближнего действия ЗРПК «Панцирь-С» сбили более 40 турецких беспилотников Bayraktar и Anka.

Читайте также: Российские «Панцири» сбили более 40 турецких беспилотников