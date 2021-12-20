Анкара, 20 декабря, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Курс национальной валюты Турции по отношению к доллару США в ходе торгов на бирже упал до исторического минимума, составив 17,04 лиры за одну единицу американской валюты. Это 20 декабря следует из онлайн-данных биржевых торгов.

Анна Рыжкова ИА Красная весна Турецкая лира

При этом новое падение турецкой лиры связывается с заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которое он сделал накануне, о том, что власти страны не будут повышать процентную ставку.

Отметим, с начала нынешнего года национальная валюта Турции девальвировалась в два раза, что стало одним из наиболее крупных падений ее стоимости за последние годы.