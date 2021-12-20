Санкт-Петербург, , 09:32 — REGNUM Машина патрульно-постовой службы (ППС) полиции и автомобиль BMW столкнулись в Петроградском районе Санкт-Петербурга, в результате чего пострадал полицейский. По факту ДТП проводится проверка. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП с машиной ППС и BMW (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб) vk.com/spb_today

ДТП произошло 19 декабря около 18:30 мск на перекрестке улицы Бармалеева и Большого проспекта Петроградской стороны. Служебный автомобиль ППС Петроградского района столкнулся с BMW, в результате в иномарке никто не пострадал, в полицейском автомобиле травму ноги получил водитель, после чего его госпитализировали.

Как пояснили в полиции, машина ППС двигалась со включенными спецсигналами. Незадолго до ДТП, около 18:00 мск, полицейские выезжали на сообщение о скандале на Каменноостровском проспекте, где буянил 50-летний дебошир в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Во время доставления в отдел полиции мужчина стал вести себя неадекватно в полицейской машине, создавая угрозу безопасности движения. В связи с этим было принято решение о скорейшем доставлении его в отдел полиции, включены спецсигналы, — отметили в Главке. — По факту ДТП проводится проверка».

Как сообщают очевидцы, после столкновения полицейская машина выехала на тротуар и остановилась около фасада исторического дома.