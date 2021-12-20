Ижевск, 20 декабря, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 20 декабря провели 2 205 245 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки лаборатории республики провели 5789 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 5572 исследования.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Накануне было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3368 человек.

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