Москва, 20 декабря, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Москве сотрудники экоцентра «Лесная сказка» Мосприроды разработали онлайн-проект о правильной подкормке птиц «Птичья кухня», сообщается на портале мэра столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кормушка для птиц

В рамках проекта в Битцевском лесу у кормушек птиц установят скрытые видеокамеры, позволяющие в деталях рассмотреть птиц. С их помощью специалисты рассчитывают получить уникальные видеосюжеты о птицах.

Для привлечения большого количества птиц к кормушкам, специалисты планируют использовать разные корма. Видеосюжеты будут публиковать каждый вторник с 21 декабря на сайте экоцентра.

ИА REGNUM ранее сообщало, в парках Москвы оборудовали кормушки для уток, птиц и белок.

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