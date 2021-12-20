Чебоксары, 20 декабря, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Чувашия в рамках распределения федеральных средств между регионами на выплату зарплаты бюджетникам получила дополнительно 305,2 млн рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 декабря заявил глава республики Олег Николаев, открывая планёрку в правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Руководитель Чувашии отметил, что между регионами распределены федеральные средства, которые предусмотрены на оплату труда работников бюджетной сферы в соответствии президентскими указами 2012 года.

«Это врачи, учителя и другие работники бюджетной сферы. Но при этом мы очень внимательно проанализировал текущую ситуацию, наши обязательства перед хозяйствующими субъектами и людьми, приняв ряд решений, в соответствии с которыми доводим средства до главных распорядителей», — сказал Олег Николаев.

Первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков уточнил, что речь идёт о сумме в 305,2 млн рублей. Из них более 299 млн рублей планируется направить министерству образования на оплату труда педагогических работников муниципальных учреждений общего образования, 39,3 млн рублей будет передано минздраву, 27,8 млн рублей — минтруду, 9 млн — минкультуры.

«Этих средств вполне достаточно с точки зрения финансового обеспечения и выполнения всех критериев», — сказал министр финансов.

По его словам, в целом на выплату заработной платы более 39 тыс. работников бюджетной сферы направят 13,7 млрд рублей. Рост оплаты труда оценивается на уровне 11,9%.

Михаил Ноздряков проинформировал, что в течение года в Чувашии средняя заработная плата возросла на 10,4% и достигла 30 040 рублей.