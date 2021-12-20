Воронеж, , 09:23 — REGNUM Морозы до — 18 градусов прогнозируются на территории Воронежа и Воронежской области 23−24 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Воронежского гидрометеоцентра.

Воронеж. Зима Павел Ищенко © ИА REGNUM

Днём 20 декабря в Воронеже будет не ниже одного градуса ниже нудя, однако уже в ночь на 21 декабря резко похолодает — до десяти градусов мороза. В среду, 22 декабря, ночью прогнозируется до — 16 градусов, днём также будет морозно — до — 15 градусов.

В ночь на 23 декабря будет ещё холоднее, до 17 градусов мороза, днём потеплеет до 11 градусов ниже нуля. Самой холодной, по прогнозу, будет ночь на 24 декабря — столбик термометра опустится до 18 градусов мороза, днём ожидается около 11 градусов ниже нуля.