Москва, 20 декабря, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Букет из веток на ёлочных базарах столицы можно приобрести от 100 рублей, сообщает 20 декабря официальный сайт мэра и правительства столицы.

Елочный базар

«Средняя стоимость отечественной ели составит от одной тысячи до 1100 рублей за метр, импортной — 3500−3900 рублей за метр, а сосны — около 1200−1400 рублей за метр», — рассказали в мэрии.

При этом стоимость букета из веток начинается от 100 рублей.

Всего в столице открылись 238 ёлочных базаров. Они продолжат работу до 31 декабря.