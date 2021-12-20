Богота, , 10:04 — REGNUM Полковник колумбийской армии Педро Энрике Перес, восемь месяцев находившийся в плену у повстанцев FARC («Революционные вооружённые силы Колумбии»), был отпущен и передан Красному Кресту 19 декабря. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление Красного Креста.

Повстанцы FARC-EP Zocalo.com.mx

Перес был похищен 17 апреля вооружённой группой на границе Колумбии и Венесуэлы. В сентябре армия сообщила о предполагаемом убийстве полковника в Венесуэле, но позже были опубликованы доказательство того, что Перес ещё жив. Медики Красного Креста подтвердили, что «полковник находится в надлежащем состоянии для перевода его в город». Министр обороны Колумбии Диего Молано поблагодарил Международный комитет Красного Креста за помощь.

Диссиденты FARC, отступившие от принятого в 2019 году мирного соглашения, продолжают вести активную контрабанду оружия и наркотиков через «пористую» границу Венесуэлы и Колумбии. Стычки правительственных сил с FARC приводят к кровавым вооруженным столкновениям. Богота обвиняет Каракас в защите колумбийских группировок.

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