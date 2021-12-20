Вашингтон, 20 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будет продолжен, несмотря на растущее число игроков, заразившихся коронавирусом. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба НХЛ.

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Ранее был опубликован отчёт, согласно которому более 100 хоккеистов из разных команд находятся в COVID-протоколе. При этом лига перенесла матчи нескольких клубов на неопределённый срок.

18 декабря руководство НХЛ вместе с профсоюзом игроков (NHLPA) приняли положение об усилении мер по борьбе с пандемией. Предполагается, что эти меры будут пересмотрены не позднее 7 января.