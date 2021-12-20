Москва, 20 декабря, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Полёт космических туристов из Японии на Международную космическую станцию (МКС) на космическом корабле «Союз МС-20» оценил 20 декабря космонавт Андрей Борисенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Союз

Он заявил об этом, отвечая в стриме RT «Летучка» на вопрос, не обидно ли космонавтам, что они проделывают титаническую работу для полётов, а состоятельные космические туристы также могут совершить полёт на МКС.

По словам космонавта, для полета японских туристов строился специальный отдельный корабль «Союз» и потому «никто ничьё место не занимал».

«Здесь нет сложности в том, что этот корабль специально строился, закладывался под этот космический полёт. То есть это был полёт не вместо какого-то одного или двух профессиональных космонавтов», — сказал Борисенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря стало известно, что запуск космического телескопа «Джеймс Уэбб» назначен на 24 декабря 2021 года.