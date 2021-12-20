Москва, , 09:19 — REGNUM Внесенный в Госдуму законопроект об ужесточении наказания за пытки направлен на исключение из правоприменительной практики этих уродливых явлений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом заявил автор инициативы, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Павел Крашенинников Duma.gov.ru

Ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключенным в системе ФСИН вызвали озабоченность широкой общественности и не могут остаться без внимания законодателей, отметил Крашенинников.

«Надругательство над заключенными, унижение их человеческого достоинства, попрание основных прав человека не могут быть оправданы никакими благими намерениями сотрудников правоохранительных органов, никакими социально значимыми целями», — отметил он.

По словам депутата, сотрудники правоохранительных органов имеют достаточно полномочий для эффективной борьбы с преступностью и для поддержания порядка в местах лишения свободы в соответствии с установленным законом режимом. Неумение эффективно пользоваться этими полномочиями или неуемное служебное рвение, приводящие к нарушению законности, в том числе к пыткам заключенных, формирует отрицательное отношение общества к правоохранительной системе, подчеркнул Крашенинников.

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