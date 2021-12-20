Москва, 20 декабря, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Москве открылись 238 торговых точек с новогодними деревьями, сообщает 20 декабря официальный сайт мэра и правительства Москвы.

PublicDomainPictures Елочный базар

На ёлочных базарах, помимо елей, москвичам предложат приобрести сосны, пихту, лапник, а также саженцы хвойных деревьев для загородного участка. Деревья прибыли в столицу из Пермского края, Пензенской, Ульяновской и Саратовской областей и Дании.

«Я надеюсь, что ёлок завезено достаточно и каждый желающий, кто хочет поставить живую красавицу у себя дома перед Новым годом, сможет это сделать», — заявил глава департамента торговли столицы Алексей Немерюк.