Москва, , 09:16 — REGNUM Законопроект, ужесточающий наказание за пытки, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Павел Крашенинников, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Законопроектом дано более детальное и четкое определение пытки, соответствующее Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, заключенной 10 декабря 1984 г.

В частности, к целям осуществления пыток отнесено запугивание как способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пытки. Более детальное определение понятия «пытка» вносит определенность в квалификацию деяния и позволяет назначить адекватное наказание виновному, рассказал Крашенинников.

Кроме того, в статью 302 «Принуждение к даче показаний» УК РФ вводится новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа.

Это позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции УК, отметил парламентарий.

Кроме того, усиливается наказание за пытки, организованные или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (ст. 302) или запугивания (ст. 286 «Превышение должностных полномочий» УК РФ). В случае принятия закона такие преступления будут наказываться лишением свободы до 12 лет, а это переводит их разряд особо тяжких.

Таким образом увеличивается срок давности по таким деяниям, что позволяет эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания, объяснил Крашенинников.

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