Варшава, 20 декабря, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в эфире Polskie Radio сообщила, что 20 декабря проведет беседу с комиссаром ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер о ценовой политике российской компании Газпром.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По словам министра, она «потребует скорейшего применения антимонопольных мер в отношении российской компании».

«Мы не можем делать вид, что эта ситуация с Газпромом, принуждением к сертификации «Северного потока — 2», манипулированием рынком, поддержанием заполненности хранилищ газа на уровне 45% является нормальной и не монополизирует рынок», — считает польский чиновник.

По ее мнению, Газпром якобы «полностью пользуется монопольным положением». «К примеру, Норвегия и Алжир, то-есть другие поставщики газа в Европу, увеличили свои поставки на 25% по сравнению с прошлым годом. Но российская компания не спешит это делать, несмотря на рост спроса на газ в Европе», — заключила Москва.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Россия выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу.