Уфа, 20 декабря, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту пожара, в котором погиб ребенок, передано в суд в Башкирии. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Kaluga.sledcom.ru Квартира после пожара

По версии следствия, в сентябре текущего года 45-летний фигурант уголовного дела находился в нетрезвом состоянии в своей квартире на четвертом этаже дома, оставил тлеющий окурок сигареты и покинул жилое помещение.

«В этой связи в доме возник пожар, двое несовершеннолетних детей этажом выше отравились продуктами горения и были доставлены в медицинское учреждение. В результате 4-летняя девочка скончалась, а ее 17-летняя сестра получила тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности и причинение тяжкого вреда по неосторожности. Свою вину обвиняемый признал. Материалы дела переданы в суд.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии во время пожара в жилом доме эвакуировали более 230 человек.