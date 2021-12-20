Исламабад, , 09:14 — REGNUM Страны-участницы Организации исламского сотрудничества (ОИС) обязаны поддержать жителей Афганистане, страдающих от последствий кризиса в стране. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече глав МИД ОИС в Исламабаде, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

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Он отметил, что Афганистан является одним из основателей ОИС. Байрамов также заявил о том, что гуманитарные последствия кризиса угрожают сотням тысяч афганских граждан.

«Благодаря значительному опыту, накопленному в последние годы в области гуманитарной помощи, а также созданным механизмам и институтам, ОИС находится в хорошей позиции, чтобы играть ведущую роль в урегулировании гуманитарной ситуации в Афганистане», — сказал глава МИД Азербайджана.

Напомним, после прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) США заморозили активы этой страны в американских банках. По данным МВФ, резервы Афганистана на в апреле составляли $9,4 млрд.