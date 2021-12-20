Санкт-Петербург, , 09:29 — REGNUM Предпоследняя неделя декабря в Санкт-Петербурге в погодном отношении начнется с метели, сопровождаемой порывистым ветром, и заметного похолодания. Об этом 20 декабря сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Снег Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, синоптическая ситуация будет сформирована тыловой частью циклона «Нео», уходящего своим центром к берегам Вятки.

«Его стараниями погода ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, пройдёт кратковременный снег, местами метели», — уточнил специалист.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха будет в районе −8…−10 градусов, по Ленинградской области −7…−12 градусов, местами до минус 15 градусов. В течение дня температура продолжит понижаться. Будет дуть северный, северо-восточный ветер 5−10 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что соответствует норме.

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