Санкт-Петербург, 20 декабря, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Предпоследняя неделя декабря в Санкт-Петербурге в погодном отношении начнется с метели, сопровождаемой порывистым ветром, и заметного похолодания. Об этом 20 декабря сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

По его словам, синоптическая ситуация будет сформирована тыловой частью циклона «Нео», уходящего своим центром к берегам Вятки.

«Его стараниями погода ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, пройдёт кратковременный снег, местами метели», — уточнил специалист.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха будет в районе −8…−10 градусов, по Ленинградской области −7…−12 градусов, местами до минус 15 градусов. В течение дня температура продолжит понижаться. Будет дуть северный, северо-восточный ветер 5−10 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что соответствует норме.