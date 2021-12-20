Куала-Лумпур, , 09:13 — REGNUM По меньшей мере два человека погибли после наводнения, обрушившегося на пять районов Малайзии, сообщает CNN Indonesia.

Наводнение terimakasih0

Десятки жителей вынуждены ночевать в машинах и на работе после того, как дороги стали непроходимыми.

Для пострадавших от наводнения будут созданы 17 временных центров для размещения беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, более 22 000 человек были эвакуированы из-за наводнения, поразившего несколько районов Малайзии.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 22 тысяч жителей Малайзии покинули свои дома из-за наводнения