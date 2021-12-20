Улан-Удэ, 20 декабря, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки, 20 декабря подтверждено 10 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв составляет уже 2344 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего зарегистрировано 74 365 (+212) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 46% (34 311) приходится на жителей г. Улан-Удэ.

Из выявленных за прошедшие сутки больных — 172 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

В стационарах получают лечение 1277 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией — 980.

В отделениях реанимации находится 131 пациент (из них старше 65 лет — 78), на ИВЛ — 67 пациентов (из них старше 65 — 46), в том числе на неинвазивной ИВЛ — 45.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1656 коек: занято — 1277, свободно — 379 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,1%.

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