Белгород, , 09:16 — REGNUM Требование к предъявлению медицинских сертификатов при посещении торговых центров не будет продлеваться в Белгородской области, заявил 20 декабря губернатор Вячеслав Гладков.

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По словам главы региона, благодаря своевременному введению ограничительных мер значительно улучшилась эпидемиологическая ситуация, снизилось количество занятых ковидных коек.

«У нас количество выздоравливающих превышает количество заболевающих, снизилось в несколько раз число умерших. Всё это даёт нам возможность снять часть ограничений», — написал губернатор на своей странице в социальной сети.

В частности, уточнил губернатор, не будет продлено требование по предъявлению медицинских сертификатов о прививках при посещении торговых центров, также снят ряд ограничений по кафе и ресторанам.

Как сообщало ИА REGNUM, систему предъявления в общественных местах сертификатов о прививках против коронавируса в регионе ввели с 8 ноября.