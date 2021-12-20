В Белгородской области смягчают ковид-ограничения
Белгород, 20 декабря, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Требование к предъявлению медицинских сертификатов при посещении торговых центров не будет продлеваться в Белгородской области, заявил 20 декабря губернатор Вячеслав Гладков.
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По словам главы региона, благодаря своевременному введению ограничительных мер значительно улучшилась эпидемиологическая ситуация, снизилось количество занятых ковидных коек.
В частности, уточнил губернатор, не будет продлено требование по предъявлению медицинских сертификатов о прививках при посещении торговых центров, также снят ряд ограничений по кафе и ресторанам.
Как сообщало ИА REGNUM, систему предъявления в общественных местах сертификатов о прививках против коронавируса в регионе ввели с 8 ноября.