* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 20 декабря, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности министра иностранных дел движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки встретился в Исламабаде с лидером Пакистанской ассоциации улемов мауланой Фазл-ур-Рахманом. Об этом в воскресенье, 19 декабря, в Твиттере сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Каххар Балхи, пишет «8 Собх».

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По его словам, обе стороны подчеркнули необходимость единства и солидарности среди мусульман и назвали конференцию «Сотрудничество в Афганистане» хорошей возможностью для Афганистана.

Маулана Фазл-ур-Рахман — один из пакистанских религиозных деятелей, который во время правления предыдущего правительства неоднократно поддерживал террористов-смертников и взрывы в Афганистане и издавал фетвы о джихаде в стране. В прошлом он был тесно связан с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).