Брюссель, 20 декабря, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Проект стратегической оборонной концепции Евросоюза «Стратегический компас» будет обновлён с учетом событий на Украине и в Белоруссии, над этим работает верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель. Об этом политик написал 19 декабря в своем блоге.

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Он отметил, что представит проект новой версии концепции в январе 2022 года на неформальном заседании министров иностранных дел и министров обороны Евросоюза во французском Бресте. Ожидается, что одобрят документ в марте.

Жозеп Боррель «Украина и Белоруссия стали иллюстрацией тех видов угроз, с которыми сталкивается Европа: гибридная тактика, политика с позиции силы, запугивание и дезинформация»

Он подчеркнул, что такая ситуация касается не только отдельных стран и обществ, но и принципов европейской безопасности. Евросоюзу нужно срочно укрепить свой потенциал и свои средства для действий в сфере безопасности.

У государств ЕС должно быть больше возможностей и больше согласованности в оборонной сфере, это станет вкладом в усилия НАТО по защите восточных границ, добавил Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, общая оборонная стратегия ЕС на ближайшие пять-десять лет — «Стратегический компас» — обсуждается на протяжении нескольких лет.

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