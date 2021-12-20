Москва, , 09:06 — REGNUM В Москве 20 декабря ожидается похолодание, сообщает центр погоды «Фобос».

Мороз Иван Шилов © ИА REGNUM

Синоптики рассказали, что ситуацию в Московском регионе определит тыловая часть североатлантического циклона. При этом «будут прорываться новые порции снеговых облаков и более холодный воздух полярного происхождения». Температурный фон окажется на четыре-шесть градусов ниже нормы.

В столице будет облачная погода, снег. Столбики термометров опустятся до девяти градусом ниже нуля, в Подмосковье — до 12 градусов мороза. Вечером похолодание усилится, морозы окрепнут — возможно до — 15 градусов. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.