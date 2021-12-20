Домбай, Карачаево-Черкесия, 20 декабря, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В курортном поселке Домбай восстановлено электроснабжение. Подача электричества возобновлена после проведения ремонтных работ на линии электропередачи, сообщили 20 декабря в компании «Россети Северный Кавказ».

Пресс-служба филиала «Калугаэнерго» Энергетики восстанавливают поврежденную снегопадом высоковольтную линию

Напомним, сильные снегопады в горных районах Карачаево-Черкесии 19 декабря привели к падению дерева на высоковольтную линию электропередачи. Без света остались, как сообщили в администрации Карачаевского городского округа, около 190 гостиниц и шесть жилых домов. Обесточенными оказались и канатные дороги. По информации в соцсетях, для спуска людей применялись дизель-генераторы. Помощь при этом оказывали спасатели. Никто не пострадал.

«Технологическое нарушение на линии электропередачи 110 кВ протяженностью 40 км было вызвано сильным снегопадом. В настоящее время энергоснабжение потребителей поселка осуществляется в штатном режиме», — сообщил представитель филиала компании «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго».