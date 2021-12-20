Варшава, , 09:05 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда отправился с визитом на Украину, где вместе с лидерами Литвы и Украины примет участие в саммите Люблинского треугольника. Об этом 20 декабря передает пресс-служба польского лидера.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

На Украине Анджей Дуда встретится с лидерами Литвы и Украины — Гитанасом Науседой и Владимиром Зеленским. 20 декабря они встретятся в рамках саммита Люблинского треугольника для обсуждения ситуации с безопасностью в нашем регионе.

Формат так называемого Люблинского треугольника является платформой трехстороннего сотрудничества между Польшей, Литвой и Украиной, созданной в июле 2020 году с целью углубления регионального сотрудничества трех государств.