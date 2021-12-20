Москва, 20 декабря, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Сотрудники Роспотребнадзора провели более 20 тыс. консультаций на горячей линии по вопросам профилактики ВИЧ в период с 25 ноября по 3 декабря, сообщается на сайте ведомства.

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«Всего специалистами ведомства было проведено 20 669 консультаций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции было проведено 4 180 консультаций, консультирования и обследования на ВИЧ-инфекцию — 3 681, этиологии ВИЧ-инфекции, механизмов передачи возбудителя, условий заражения, восприимчивости, групп риска — 3 433.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, в России наиболее поражённые ВИЧ-инфекцией регионы — это Урал, Поволжье, Сибирь, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

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