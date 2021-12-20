Ижевск, 20 декабря, 2021, 09:05 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались два человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Аппарат ИВЛ

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Скончались 70-летняя женщина и 72-летний мужчина. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3368 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 декабря в регионе выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 114 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 78 921 случая. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 9197 жителей.

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