Москва, , 09:03 — REGNUM В Москве в инновационно-образовательном комплексе «Технограде» на ВДНХ откроется мастерская качества — медиацентр «Музей качества». Это первый подобный проект в России, сообщается на портале мэра столицы.

Лавка товаров Дарья Драй © ИА REGNUM

В мастерской качества посетителям расскажут, как выбирать качественные продукты питания, товары, защищать права потребителей, а также они узнают, как менялся стандарт качества товаров на протяжении столетий.

Для горожан в мастерской будут проходить курсы по ответственному потреблению и программы повышения квалификации. Музей создан Роскачеством. Открытие запланировано на конец декабря 2021 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России производят качественное мороженое, печенье, кондитерские изделия, растительное масло и продукты из отечественного зерна и муки.

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