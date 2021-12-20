Владивосток, 20 декабря, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Прокуратура Приморья выявила нарушения соблюдения прав граждан, страдающих диабетом, на льготное лекарственное обеспечение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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В ходе проверок выявлены факты отсутствия достаточного финансирования на закупку тест-полосок для определения содержания глюкозы в крови. При этом в аптеках края находится на отсроченном обслуживании более 200 рецептов.

«Выявленные факты послужили основанием для внесения прокуратурой края в адрес министерства здравоохранения Приморья края представления об устранении выявленных нарушений. В случае самостоятельного приобретения тест-полосок ввиду их неполучения по рецепту в аптеках, приморцы вправе обратиться в прокуратуру», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, после возбуждения уголовного дела о халатности должностных лиц системы здравоохранения Хакасии при лекарственном обеспечении льготников, минздрав региона обнародовал официальный комментарий по ситуации. В частности, чиновники заявили, что считают сложившуюся в республике ситуацию с обеспечением инсулином льготников, страдающих сахарным диабетом, «стабильной».