Ижевск, , 09:03 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 20 декабря выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 114 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 78 921 случая, сообщает региональный оперативный штаб в социальной сети.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Среди новых носителей вируса — 17 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 28 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 182 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 66 356 человек. Скончались 3368 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано два летальных случая. Накануне скончались трое жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 9197 жителей. Из числа получающих лечение 8722 житель республики находится в удовлетворительном состоянии, 284 человека — в состоянии средней степени тяжести, 121 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 17 декабря прививку от коронавируса сделали 662 514 человек. Второй компонент препарата получили 491 796 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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