Уфа, 20 декабря, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Снег и метели ожидаются в Башкирии. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

geralt Снегопад

Утром и днем 20 декабря в республике ожидаются порывы сильного ветра. Температура воздуха в Башкирии днем может прогреться до — 1 °C.

21 декабря в регионе ожидается снег, ночью возможна метель. На дорогах снежные заносы, снежный накат. В некоторых районах ожидается сильный ветер. Столбик термометра ночью может опуститься до — 8 °C, днем может потеплеть до — 1 °C.

22 декабря в республике также ожидается небольшой снег. Ночью и днем в Башкирии может похолодать до — 10 °C.