Нью-Дели, 20 декабря, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов в Дели провел переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом 20 декабря сообщает МИД Узбекистана.

Дели

Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 19−20 декабря находится в Дели для участия в третьем заседании глав внешнеполитических ведомств диалога «Индия — Центральная Азия».

«Главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по приоритетным вопросам сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах», — говорится в сообщении.

Министры с удовлетворением отметили новую динамику в двусторонних отношениях, «которая является результатом регулярного диалога лидеров Узбекистана и Индии», они также рассмотрели график предстоящих встреч на различных уровнях.

«Предложено провести очередные политические консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран в Дели в 2022 году, — говорится в сообщении. — Состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации в Афганистане, в том числе по вопросам оказания стране гуманитарной помощи».