Москва, 20 декабря, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Самым главным загрязнителем Байкала является река Селенга. Об этом заявил старший научный сотрудник кафедры гидрохимии МГУ Михаил Колобов в декабре 2021 года на форуме «Будущее Байкала». Подробности 20 декабря сообщает телеграмм — канал «Байкал».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

Ученые три года вели исследования, а сейчас подводят итоги. Как оказалось, когда окончился маловодный период, был зафиксирован усиленный сток в Байкал химических веществ и элементов. Поскольку основную массу воды в Байкал несет Селенга, ее и назвали главным загрязнителем.

По словам ученого, когда поднялась вода в реке, всё, что копилось на ее берегах в последние годы, понесло в Байкал. И не только на российских берегах.

«Мы в последние годы отмечаем высокие концентрации загрязняющих веществ в Селенге еще до Улан-Удэ, до крупных предприятий, стоящих на территории водосборного бассейна в Бурятии», — сказал Михаил Колобов.

Около 70% водосборного бассейна Селенги находится в Монголии, поэтому российские ученые не могут выяснить, откуда берется часть стоков. А концентрацию биогенных веществ — нитратов и фосфатов, которая в прибрежной зоне выросла в 7−10 раз, ученые связывают с канализационными стоками от населенных пунктов и турбаз, стоящих на берегах Байкала.

«Очень важным является грунтовый сток, который приходит в Байкал скрыто, на глубине до 100 метров. Туда попадают канализационные стоки, они потом «кормят» спирогиру», — сказал ученый.

Конечно, по его словам, маловодные и многоводные периоды, увеличение и уменьшение стоков в Байкал — это естественные, природные циклы.

«Но как уникальная экосистема, Байкал всегда находится под угрозой», — подытожил учёный.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи со значительным ослаблением природоохранного режима озера Байкал и молчанием чиновников, ЮНЕСКО рассматривает вопрос об изменении статуса Байкала.

«Священное море» рискует встать в один ряд с разрушенными террористами древними городами Ирака, Сирии и Ливии, а также тропическими лесами Латинской Америки, уничтожаемыми незаконной вырубкой и браконьерством.

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