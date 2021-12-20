Стокгольм, 20 декабря, 2021, 09:03 — ИА Регнум. По прошествии почти шести месяцев с момента принятия в Швеции нового закона, запрещающего проявлять насилие на глазах детей, было составлено 3389 полицейских отчетов о подобных инцидентах. 195 нарушителям были предъявлены обвинениями, было вынесено порядка 60 приговоров. Об этом 19 декабря сообщил телеканал SVT.

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Новый закон, вступивший в силу в Швеции 1 июля 2021 года, запретил взрослым проявлять насилие в отношении друг друга на глазах у ребенка. Это означает, что родитель или близкий родственник, который ударил другого взрослого в присутствии ребенка, виновен как в нападении, так и в насильственном воздействии на ребенка.

Если раньше, дети, наблюдавшими за сценами насилия считались свидетелями, то закон перевел их в юридическую категорию потерпевших.

«Статус детей, ставших свидетелями преступления, можно сказать, меняется: из свидетелей они переходят в разряд жертв преступления или, как мы называем это, истцом», — заявила в интервью SVT представитель прокурор Ева-Мария Перссон.