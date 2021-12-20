Нью-Йорк, США, 20 декабря, 2021, 09:00 — ИА Регнум. «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

Nhl.com «Вегас Голден Найтс»

В составе «Вегаса» шайбы забросили нападающие Джонатан Маршессо и защитник Ши Теодор, оформивший дубль. У «Айлендерс» точными бросками отметились форварды Брок Нельсон, Киффер Беллоуз и Жан-Габриэль Пажо.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Вегаса». Решающий бросок исполнил Ши Теодор.

На сегодняшний день «Вегас» занимает второе место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 40 очков. «Айлендерс» идут на 14-м месте в Восточной конференции с 22 очками.

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